Fondazione Open: Renzi, 'ingranaggio micidiale, tutto fatto in modo illegale'

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Open è un processo politico alla politica. Mai ci sono state bandiere di partito alla Leopolda. Ci fu una polemica per questo. Hanno usato questo processo per sequestrare telefonini e fare la pesca a strascico: i bonifici erano tutti tracciati e regolari, non c'era bisogno di cercare negli smartphone. Nel tempo dei big data la privacy è un diritto umano universale". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'il Mostro', il suo ultimo libro, a Genova.

"Il problema è che non hanno trovato niente. Hanno pubblicato il mio conto corrente solo per vedere come spendevo i soldi: hanno fatto tutto questo in modo illegale e non lo dico io ma la Corte costituzionale -ha proseguito il leader di Iv-. Cinque sentenze della Cassazione eppure solo notizie su Open e nessuna sulle pronunce che dicono che i magistrati hanno fatto qualcosa di illegale. È questo il processo di 'mostrificazione', quando Magistratura democratica dice che bisogna stringere un cordone sanitario intorno a Renzi. Una cosa gravissima".

"Il punto vero non sono io che rispondo colpo su colpo ma i cittadini normali che entrano in questo ingranaggio micidiale", ha detto ancora Renzi.