25 maggio 2022 a

Parigi, 25 mag. (Adnkronos) - Il giovane spagnolo Carlos Alcaraz si qualifica a fatica per il terzo turno del Roland Garros. La testa di serie numero 6 dello Slam parigino ha vinto il derby maratona con il connazionale Albert Ramos-Vinolas in cinque set con il punteggio di 6-1, 6-7 (7-9), 5-7, 7-6 (7-2), 6-4, in 4 ore e 34 minuti.