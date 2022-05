Calcio: finale Conference League, oltre due ore di cori ultras davanti all'Olimpico

25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sono arrivati davanti allo stadio ancora prima dell'apertura dei cancelli e per oltre due ore gli ultras della Roma hanno occupato la strada tra lungotevere Cadorna e Ponte Duca d'Aosta, proprio davanti all'Olimpico, intonando cori senza sosta, accendendo fumoni giallorossi, sventolando bandiere e lanciando di tanto in tanto qualche petardo. È stato un prepartita particolarmente sentito per i tifosi romanisti quello della finale di Conference League, L'afflusso allo stadio cominciato alle 18.30, quando sono stati aperti i cancelli, si è svolto senza incidenti.