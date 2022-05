25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Ho applaudito il segretario della Cisl Luigi Sbarra. Mi sono piaciute le sue parole contro il salario minimo e per la contrattazione, sulla partecipazione agli utili, contro il partito del No a tutto che ha danneggiato l'Italia, e sulla non sudditanza della Cisl ad altri". Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia.