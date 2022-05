25 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "E' bellissimo, oggi realizzo un sogno da bambino. E' una vittoria tutta per questi tifosi fantastici. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo ancora noi quanto, ci godiamo questa vittoria per noi e per Roma". Lo ha detto a Sky l'attaccante azzurro Nicolò Zaniolo, autore del gol vittoria della Roma contro il Feyenoord che ha regalato ai giallorossi la Conference League.