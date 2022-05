Calcio: Conference League, 'grande festa per i tifosi all'uscita dall'Olimpico'

25 maggio 2022 a

a

a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Grande festa per i tifosi romanisti in uscita dallo stadio Olimpico di Roma dove hanno assistito alla finale di Conference League tra Roma e Feyenord, che si disputava a Tirana e che è stata proiettata sui maxi schermi nello stadio della Capitale. Il deflusso è già cominciato tra urla di gioia, cori, esultanze e bandiere giallorosse che sventolano alte per la vittoria. Festeggiamenti anche da parte degli automobilisti che transitano sul lungotevere mentre i tifosi sfilano fieri lasciandosi alle spalle lo stadio. Ancora tanti gli ultras che stanno continuando a esultare all'interno dello stadio mentre dagli altoparlanti vengono scandite le raccomandazioni a non rovinare la festa.