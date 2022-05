NYX Marcom Awards: Arachno festeggia 9000 giorni e vince il Gold Award con Distance Sales International, la rivoluzionaria piattaforma per una nuova esperienza di acquisto digitale.

26 maggio 2022 a

Il premio al progetto che illustra l'innovativa proposta di live video shopping dedicata a brand, rivenditori premium e wholesaler nel mercato del Fashion.

MILAN, 26 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Arachno compie 9000 giorni e si rinnova nel segno della creatività di progetto, della qualità e dell'innovazione con un servizio personalizzato, affidabile e puntuale per una esperienza creativa che lascia il segno per gli utenti.

Due nuovi premi a questo approccio vengono dai recenti NYX Marcom Awards: Gold Award per il progetto "Distance Sales International" - distancesales.com, la subsidiary di DS Group e Grand Award per la Social Media Presence di CRN Yachts, già vincitore del World Luxury Awards 2022.Gli NYX Awards - nyxawards.com, organizzati dalla Internet Awards Association, hanno ricevuto oltre 1.200 candidature da tutto il mondo ed è il principale programma di premi per onorare e celebrare le persone creative e gli esperti di design della comunicazione

Da 9000 giorni Arachno, digital studio di Milano, rappresenta l'idea contemporanea di digitale; attraverso due decenni, dagli albori del web, la creatività del racconto di preziose identità e prodotti ha una continua evoluzione, osservazione e misurazione con uno sguardo completo, a lungo termine.Arachno ha ottenuto in questi 25 anni di attività oltre 150 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

ARACHNO SrlViale Enrico Forlanini, 23 - 20134 [email protected]

