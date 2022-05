Titoli Stato: volano rendimenti in aste Btp, +115 punti per quello a 10 anni

26 maggio 2022 a

a

a

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato come hanno confermato le aste odierne con cui il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi in Btp a 2 e 10 anni. Nell'asta per il titolo in scadenza a novembre 2023 sono stati collocati titoli per 2,25 miliardi a fronte di una domanda per 4,25 miliardi (rapporto di copertura 1,89): rispetto alla precedente asta di questo tipo la crescita del rendimento è stata di 29 punti base allo 0,77%. Balzo di ben 115 punti - dal precedente -0,29%allo 0,86% - nell'asta di titoli a 10 anni indicizzati all'inflazione europea: l'importo assegnato per il titolo in scadenza a maggio 2033 è stato di 1,25 miliardi a fronte di una domanda di 1,75 miliardi (copertura 1,40).