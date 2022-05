Effetto Vacanza, la startup con le tariffe esclusive per viaggiare in sicurezza

26 maggio 2022 a

a

a

(Milano, 26/05/22) - La nuova società sta crescendo con impeto e attrae forte interesse da parte di clienti privati e aziende

Milano, 26 Maggio 2022. Il nome di Effetto Vacanza corre di bocca in bocca nei settori turistici di tutta Europa. Svizzera, Italia, Francia, Germania e Spagna sono solo alcuni dei mercati che hanno scoperto ed apprezzato l'azienda One Effect SAGL e il loro prodotto di punta, Effetto Vacanza.

Lo sviluppo di Effetto Vacanza è stato repentino e ora il brand è da considerarsi forte e consistente, tanto dal punto di vista del reale valore della società, quanto per gli imprenditori che l'hanno creata e che la guidano.

Effetto Vacanza sta, di giorno in giorno, accrescendo il livello di soddisfazione dei propri clienti. Ascoltando le loro opinioni, i suoi ideatori hanno potuto lavorare di fino sui dettagli che fanno la differenza: comunicazione, aspetti grafici, servizi di prenotazione, partner affiliati e tanto altro.

Effetto Vacanza: le opinioni di chi l'ha provata

Se si prova a verificare online la reputazione di Effetto Vacanza i risultati saranno sorprendenti e pressoché unanimi in tutta Europa.

Serietà ed affidabilità sono i segni caratteristici che centinaia di intervistati in tutto il continente, Italia inclusa, hanno scelto per descrivere questa innovativa startup. È sotto gli occhi di tutti che i fondatori, due conosciuti e stimati imprenditori con oltre 20 anni di esperienza nel settore turistico, hanno badato poco ai fronzoli puntando tanto (se non tutto) sulla sostanza.

Fra i loro già innumerevoli clienti, quelli che hanno già avuto modo di utilizzare il prodotto si dicono molto soddisfatti, sia per la qualità del personale a loro disposizione nel pre e post vendita, sia per via del forte risparmio. L'83% ha dichiarato di voler riacquistare altri buoni entro i prossimi due mesi e di volerli consigliare ad amici e parenti.

Punto di forza della startup è il Centro Prenotazioni di Effetto Vacanza. Contrariamente a quanto faccia la concorrenza, accompagna il cliente in un rapporto one to one, seguendolo dalla sua intenzione di soggiorno o di utilizzo iniziale, alla progettazione dell'esperienza, fino ad arrivare all'ultima fase della prenotazione. Tale servizio, oltre a rendere più piacevole l'esperienza d'acquisto, dà modo al cliente di apprezzare quale sia il reale risparmio al quale va incontro.

In questo modo Effetto Vacanza riesce ad accontentare tutti: chi per un soggiorno in hotel in Italia; chi per una vacanza classica all inclusive nel mondo; chi per il noleggio di una barca o una crociera in tutto il mondo; chi per un abbonamento in palestra; chi per prodotti di bellezza e chi per ingressi ai parchi divertimento.

D'altra parte non bisogna lasciarsi ingannare dalle recensioni negative, che potrebbero intimidire. Digitando nel motore di ricerca le parole "buoni vacanza”, infatti, potrebbero venir fuori diversi risultati compromettenti, ma a ben guardare, nessuno di questi parla dei buoni Effetto Vacanza.

Truffe legate al turismo e azioni contro il cliente, che emergono nel magmatico mondo del web e non sono in nessun modo connesse a quest'azienda che invece si sta facendo strada nel settore con invidiabile abilità.

Ci si può fidare di Effetto Vacanze, quindi? La risposta è assolutamente positiva.

