Amministrative: Conte, 'in quasi tutti passaggi M5S con Pd'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "In quasi tutti i passaggi amministrativi siamo andati in coalizione, in particolare col Pd. In qualche caso isolato non è stato possibile per ragioni locali e specifiche. Non ne farei un cruccio, ne farei una ragione". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale. "Qui a Riccione è stato possibile - aggiunge - ben felici per fare una proposta che riteniamo competitiva".