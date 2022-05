Ue: Castellone, 'inappropriato Draghi non concordi linea con Parlamento'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Considero inappropriato che Draghi non venga in Parlamento prima del Consiglio Europeo straordinario di lunedì perché lì si discuteranno temi prioritari: dalla difesa comune europea, alle strategie per contrastare la crisi energetica, dagli aiuti all'Ucraina alla crisi alimentare. Chiedere al presidente del Consiglio di illustrare con il Parlamento la linea che il nostro Governo porta in Europa in questo momento e' assoli legittimo. Purtroppo la nostra proposta non è stata appoggiata ma noi continueremo a portare la voce dei cittadini nelle istituzioni". Lo ha dichiarato a RaiNews24 la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone.