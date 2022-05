Amministrative: botta e risposta social Calenda-Bonifazi su Lagalla e Cuffaro

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Botta e risposta via twitter tra Carlo Calenda e Francesco Bonifazi di Iv. "Matteo Renzi abbi pietà ma pure contro Cottarelli e Beppe Sala?! Meglio Cuffaro, Dell'Utri, Saverio Romano e Lagalla? Andiamo su. Rinsavisci. Parla del paese oggi e domani. Non solo di te ieri", scrive Calenda. Ribatte Bonifazi: "Calenda, relax! 1. Sala è un ottimo candidato a livello nazionale, non lombardo. 2. Cottarelli non ha esperienza politica. 3.Noi siamo contro Lagalla che è il candidato di Cuffaro 2022. Ma perché allora appoggi Ferrandelli, candidato di Cuffaro 2017? Non siamo noi i tuoi nemici!".