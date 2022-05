Italia-Algeria: Presidente Tebboune a P.Chigi da Draghi

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune è appena arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. In occasione della visita -che segue quella di Draghi ad Algeri l'11 aprile scorso- saranno sottoscritte alcune importanti intese tra i due governi: tra queste, accordi sullo scambio di informazioni finanziario, sulla cooperazione culturale, sulle microimprese e sul turismo.

Per il governo italiano saranno presenti, oltre al presidente del Consiglio, i ministri Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. Sonatrach ed Eni, con l'ad Claudio Descalzi, firmeranno un memorandum d'intesa per sviluppi di campi a gas e idrogeno verde in Algeria.