Lega: Ostellari, 'citofonata Salvini? tempo galantuomo, sinistra si scusi'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Il tempo è sempre galantuomo e ancora una volta dà ragione a Matteo Salvini e ai cittadini di Bologna che, esasperati, avevano segnalato attività di spaccio nei pressi di un'abitazione del quartiere Pilastro. I riscontri che provengono dall'ennesima operazione antidroga, condotta della squadra mobile, che non finiremo mai di ringraziare, mettono la parola fine alle provocazioni sdegnose della sinistra. Chi per anni ha fatto finta di non vedere, ora taccia. E magari chieda scusa alla Lega e ai residenti del Pilastro". Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama e commissario Lega Emilia per Salvini.