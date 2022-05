Pnrr: prossima settimana accordo su progetti Roma caput mundi**

26 maggio 2022 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - La prossima settimana il ministro del Turismo "procederà con il Sindaco di Roma alla firma dell'accordo quadro. Il primo" cittadino capitolino "procederà poi entro la fine di giugno, in qualità di Commissario per le celebrazioni del Giubileo del 2025 (ex art. 40 del DL n. 36 del 2022), alla sottoscrizione dei relativi accordi per i sei progetti di Caput Mundi-Next Generation EU connessi a grandi eventi turistici (1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa)". E' quanto si legge nella relazione sugli obiettivi di giugno del Pnrr tenuta in Cdm dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.