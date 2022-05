Calcio: Lotito, ‘prossima stagione? Più che di rivoluzione Lazio parlerei di rinnovamento'

26 maggio 2022 a

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Rivoluzione Lazio in prossima stagione? Più che di rivoluzione parlerei di rinnovamento, un perfezionamento di un lavoro intrapreso e che porteremo a compimento. I cambiamenti saranno quelli giusti e necessari per rendere ancor più competitiva la squadra e potere lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a Villa Borghese.