Calcio: Lotito, ‘vittoria Roma in Conference? La Lazio ha vinto tanti trofei'

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - "Se la vittoria della Roma in Conference mi dà stimoli? Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiane”. Lo ha detto il numero uno della Lazio Claudio Lotito a margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a Villa Borghese. “E poi si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica. Come laziali abbiamo nel nostro palmares una storia di vittorie e trofei molto importanti. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali - ha concluso - sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali".