Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ha fatto bene Draghi a chiamare Putin, non bisogna mai interrompere la via della diplomazia. Il presidente del Consiglio ha fatto una cosa positiva, cercare il dialogo con uno dei due leader in campo". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino 5, su Canale 5.