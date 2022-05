Myfoglio: con l'obbligo di fatturazione elettronica arriva la promo per i forfettari

27 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 27 maggio 2022 –Il Governo nei mesi scorsi ha varato un provvedimento che stabilisce che anche chi si avvale di una partita IVA a regime forfettario dovrà utilizzare la fatturazione elettronica. In origine, chi aveva optato per questo tipo di impostazione fiscale agevolata aveva ottenuto il vantaggio di avere un'imposizione fiscale inferiore e una contabilità più leggera.

Tuttavia, il nuovo testo va a stabilire che la fatturazione elettronica, inizialmente obbligatoria solo per le partite IVA a regime fiscale ordinario, diventi imprescindibile anche per altri tipi di regime. Questa scelta è stata dettata dal fatto che, dopo un'attenta osservazione dei dati emersi negli ultimi tre anni, l'introduzione di questo sistema abbia reso la fatturazione molto più agevole anche per le operazioni condotte verso aziende e privati.

Da quando diventerà obbligatorio utilizzare la fatturazione elettronica

Alla luce di queste statistiche il Governo ha previsto che a partire dal 1 Luglio 2022 tutti gli operatori che abbiano aperto una partita IVA a regime forfettario adottino un sistema che possa essere usato per emettere fatture elettroniche.

Per permettere a tutti di avere il tempo di organizzarsi e munirsi degli strumenti adeguati, il Governo ha previsto che l'anno in corso sia un periodo di transizione, in quanto durante i primi sei mesi è stato possibile continuare ad utilizzate le fatture tradizionali e a partire dalla seconda parte dell'anno sarà introdotta in maniera permanente la fatturazione elettronica. La finalità di questa scelta è di avviare le operazioni del 2023 con un sistema standard già interiorizzato e collaudato.

Myfoglio in soccorso degli operatori con partita IVA a regime forfettario

Ad agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica oggi è myfoglio , il gestionale in cloud che mette a disposizione una serie di servizi per le necessità di microimprese e professionisti.

Con myfoglio, infatti, è possibile creare in modo semplice e veloce fatture elettroniche, preventivi, proforma, nonché registrazione spese e bolle. Il tutto sempre nel pieno rispetto della sicurezza dei dati degli utenti e attraverso un formato completamente in linea con le caratteristiche richieste dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica, myfoglio ha dunque deciso di formulare un'offerta ad hoc per venire incontro ai bisogni e alle esigenze di coloro che operano con una partita IVA a regime forfettario.

Cosa prevede la promo di myfoglio per i forfettari

La promo di myfoglio permette di sottoscrivere gratuitamente, fino al 31/12/2022, il pacchetto Premium, che consente non solo di inviare e ricevere fatture elettroniche ma anche di usufruire di tutti gli altri servizi del gestionale in cloud.

L'offerta è attiva fino a fine anno, dopodiché se l'acquirente risulterà soddisfatto potrà rinnovare il contratto al costo di 30 euro + IVA, ovvero la metà di quanto generalmente previsto per il pacchetto Premium.

Anche chi sia già iscritto e si sia registrato precedentemente al portale di Myfoglio per usufruire di altri servizi potrà attivare la promozione, semplicemente inviando una mail ad [email protected]: saranno gli stessi consulenti a modificare le impostazioni e a rendere operativo il nuovo sistema.

Per chi fosse, invece, un nuovo avventore del portale sarà sufficiente inserire durante la registrazione il codice abbinato al Pacchetto Premium (FORFETTARI2022) ed iniziare a conoscere il sistema attraverso tutorial rintracciabili sul sito stesso e che rendono molto semplice l'apprendimento dei passaggi di emissione della fattura.

Fatturazione elettronica obbligatoria: esistono deroghe per alcune categorie?

Potranno continuare ad utilizzare il sistema di fatturazione cartacea tradizionale fino al 2024 coloro che abbiano una partita IVA a regime forfettario, ma che non superino i 25000 Euro all'anno attraverso i compensi e i ricavi ottenuti. In quel caso potranno continuare ad operare secondo il precedente sistema.

Tuttavia è consigliabile per tutti aderire al programma di fatturazione elettronica sin da ora, in quanto è verosimile pensare che l'obbligo possa essere esteso in futuro a chiunque si avvalga di una partita IVA a prescindere dalla tipologia di regime e che sia, dunque, preferibile iniziare al più presto a familiarizzare con questo sistema e a scoprirne i vantaggi.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.myfoglio.com/

