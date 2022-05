Miss Bikini festeggia il 1° anniversario dall'apertura dello store di Cannes

27 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Roma, 27/05/2022 - Mentre la Croisette si anima preparandosi ad inaugurare una nuova edizione del Festival del Cinema, Miss Bikini vola in Costa Azzurra per festeggiare il primo anniversario del suo store, nella prestigiosa cornice di Rue d'Antibes, del quale ha tagliato il nastro proprio un anno fa nella celebre cittadina francese.

Il brand italiano specializzato nella produzione di collezioni beachwear disegnate dalle menti creative di Alessandra e Francesca Piacentini, ha fatto breccia nel cuore delle donne della Cote D'Azur con collezioni uniche di costumi da bagno che spaziano tra due pezzi, reggiseno a triangolo e slip con laccetti, trikini e costumi interi, e che hanno riscosso subito un enorme successo nel pubblico.

Numerose le celebrities del mondo della moda accorse a far visita allo store in occasione del red carpet più famoso del mondo: dalle modelle Kimberly Dammer e Daniela Cosio, alle tante influencer nostrane come Viviana Vizzini e Sara Valleri.

Strategica la scelta della location, selezionata ad hoc da Miss Bikini all'interno di un importante piano di espansione nel mondo del retail in corso già da diversi anni. La Costa Azzurra da sempre rispecchia un preciso concept di moda e lifestyle, lo stesso veicolato dal brand, e dall'anno scorso Cannes si è unita alla rosa delle mete internazionali di rilievo individuate per l'apertura dei flagship store.

Per questo primo anniversario della boutique di Cannes, Miss Bikini ospiterà la sua nuova collection SS22, un tributo al lusso sfarzoso degli anni 80, supportata in questa stagione da una campagna d'impatto scattata in una villa esclusiva di Porto Rico a bordo piscina e tra giardini esotici, che racconta di una femminilità consapevole e contemporanea. Il progetto fotografico della campagna è altresì sostenuto da una campagna social, già diffusa, distinta dal medesimo mood, in cui la collezione beachwear è indossata da una donna elegante, sicura di se stessa, resa impeccabile da un hairstyle curato e accessori che ne valorizzano lo stile.

Una proposta di capi studiata per far risaltare una sensualità sofisticata con contrasti intriganti ed inaspettati, pronta a trasportarci in mondi lontani e sognanti tra nature rigogliose e decorazioni etniche. I motivi intramontabili del cachemire, quelli lussureggianti dei barocchismi indiani, gli animalier più wild si mixano con elementi floreali dal sapore candido o ramage dall'anima più romantica.

Miss Bikini presenta per la stagione una nuova capsule amplia e variegata realizzata con tessuti speciali in tinta unita, battezzata Colors, in cui lurex, glitter e microfibra lavorata si declinano in modellistiche sexy e accattivanti sia sulla moda mare che sui costumi da bagno, che accompagnano la donna dalla calda spiaggia alle movimentate notti d'estate. Da ultimo, ma non per importanza, la collezione accessori prende il volo con una proposta varia e strutturata dove troviamo la must-have bottiglietta termica, le borse grandi e piccole, le pochette realizzate in materiale gommato nei colori di tendenza per la stagione.

Il brand prosegue così la sua ascesa, confermandosi un'istituzione nel mondo del beachwear a livello internazionale. Miss Bikini da sempre precursore di tendenze, continua ad interpretare le culture declinandole in chiave moderna, rivisitando gli stili e le tradizioni attraverso un lungo viaggio che lascia all'interno di ogni collezione un segno profondo e distintivo nei colori, nelle stampe e negli accessori. Anticipando le mode e imponendo il suo stile esclusivo propone anche quest'anno una collezione total look perfetta per vestire la donna in ogni momento della sua giornata estiva.

