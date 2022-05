Greenergy: rinnovabili e fotovoltaico non possono più essere una scelta

27 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 27/05/2022 - Gli attuali eventi geopolitici stanno rendendo sempre più chiaro che l'adozione di energie rinnovabili come il fotovoltaico non sia più una scelta ma una necessità. Tuttavia, quello che emerge rispetto allo stato dei progetti di fotovoltaico nel nostro paese non è incoraggiante. Dati alla mano, ogni anno 9 progetti di impianti su 10 risultano bloccati dagli iter autorizzativi. In un momento che vede l'approvvigionamento di energia come una priorità fondamentale per il Paese è doveroso prendere coscienza di come lo sblocco degli iter consentirebbe all'Italia di autoprodurre energia preziosa.

I dati forniti dall'Alleanza per il Fotovoltaico non lasciano dubbi sulla questione: ammonta a circa 40 GW la produzione di energia da fotovoltaico attualmente bloccata dagli iter autorizzativi. In termini monetari si parla di 35 miliardi di euro di investimenti privati, pronti per partire, bloccati dalla burocrazia.

A farsi portavoce di queste criticità è Greenergy, azienda di Castellaneta (Taranto) leader nel settore delle energie rinnovabili ed EPC Contractor che da 16 anni si impegna a fornire soluzioni per efficientare aziende e abitazioni. Sin dalla sua nascita, l'azienda ha sviluppato progetti di fotovoltaico contribuendo a rendere energeticamente efficienti grandi aziende, importanti enti e tantissime abitazioni. Ma non basta. Il territorio italiano offre opportunità uniche per lo sviluppo di progetti di fotovoltaico, troppo spesso bloccati, incompiuti o fermati in partenza a causa di tempi e processi di approvazione troppo lunghi. Oggi più che mai è necessario essere consapevoli che non possiamo più permetterci di perdere tempo sulle rinnovabili.

Per far sì che questo avvenga è necessario che l'efficienza energetica diventi un obiettivo per le imprese. Il fotovoltaico per le aziende , oggi, può essere il principale volano per lo sviluppo grazie all'accrescimento di valore e, aspetto fondamentale, il notevole risparmio in costi per l'energia: un elemento cruciale contro cui le imprese italiane lottano ormai da quasi un anno. Efficientare un'azienda porta vantaggi anche meno concreti ma non meno importanti come quelli valoriali. Un'azienda energeticamente efficiente oggi è più competitiva perché attenta e consapevole del proprio ruolo e delle responsabilità nei confronti dell'ambiente.

Le opportunità di sviluppo offerte dalle energie rinnovabili sono moltissime. Nonostante la crescente attenzione verso il tema, ad oggi non siamo affatto vicini al picco di questo processo di innovazione. Per questo, investire nelle rinnovabili e investire nel fotovoltaico oggi potrà fare la differenza domani, tanto in termini ambientali quanto in termini economici e di sviluppo territoriale. Lo sviluppo di un progetto, infatti, è in grado di garantire diversi benefici per il territorio dove è ospitato: da chi investe a chi realizza, fino all'utilizzatore dell'energia. Contribuire a creare un mondo più sostenibile è un dovere che ciascuno è chiamato a compiere.

I soggetti in grado di accompagnare aziende e investitori in questi percorsi sono tanti. Tuttavia, sono poche le aziende di energie rinnovabili in grado di sostenere gli stakeholder lungo i numerosi e, nella maggior parte dei casi, lunghi, anzi lunghissimi, passaggi che portano alla realizzazione di un impianto. I processi coinvolgono numerosi attori istituzionali, numerose norme da analizzare, per non parlare dello studio che costituisce il progetto di efficienza energetica. Rappresenterebbe un vantaggio per chi vuole approcciare il mondo delle rinnovabili poter interfacciassi con un unico interlocutore in grado di gestire questa complessa rete di rapporti.

L'indipendenza energetica e l'adozione di risorse rinnovabili non sono, dunque, impossibili o irrealizzabili. Anzi, diventa indispensabile se davvero ci sarà la volontà di raggiungere gli obiettivi per il clima fissati per il 2030 e per il 2050. L'Italia ha le potenzialità e le risorse per sviluppare sull'intero territorio soluzioni in grado di provvedere all'autoproduzione energetica. È importante che cittadini, imprese e investitori prendano consapevolezza di come le energie rinnovabili come il fotovoltaico possano rappresentare una svolta in campo energetico.

Greenergy S.r.l.

E-mail: [email protected]