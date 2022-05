Sicilia: Fico, 'primarie coalizione strada molto interessante'

27 maggio 2022 a

a

a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - In Sicilia si parla di primarie di coalizione, può essere una strada? "Se ne sta parlando, ne stanno parlando Conte e Letta. Si vedrà, è una strada molto interessante. Noi siamo in una fase nuova, non solo del Movimento, ma del Paese e delle forze politiche. Sperimentare è molto importante per fare sì che possano arrivare nuove piattaforme per portare avanti dei temi che sono complessi in epoche che cambiano velocemente". Lo ha detto a Genova il presidente della Camera, Roberto Fico.