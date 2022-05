Accordo di Partnership tra Pagine Si! Spa (Si!Waze) e Search On Media Group

27 maggio 2022 a

(Rimini 27 maggio 2022) - Si!Waze e WMF per un Futuro Migliore

È stato recentemente firmato un accordo di collaborazione tra Pagine Si! Spa e Search On Media Group. L'accordo prevede che l'app di navigazione gratuita Waze, uno dei più noti navigatori al mondo e presente in più di 185 nazioni con oltre 140 milioni di utenti a livello globale, contribuirà a gestire la mobilità nella zona in cui si terrà il WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione digitale e sociale - segnalando agli automobilisti in viaggio l'itinerario più veloce in base agli orari e alle strade chiuse alla viabilità in occasione dell'evento che si terrà a Rimini dal 16 al 18 giugno 2022.

La tecnologia di Waze sarà un supporto utile a tutti coloro che transiteranno nelle zone limitrofe al WMF. Infatti, l'app suggerirà il tragitto più veloce e direzionerà gli automobilisti in viaggio verso le vie non interdette, consentendo una viabilità più scorrevole intorno alle aree interessate della manifestazione, il tutto in tempo reale. Grazie all'azione della Community di volontari, sull'app Waze saranno inserite le strade chiuse al traffico e, in aggiunta, anche gli orari di apertura e chiusura delle vie che interesseranno le giornate del WMF, il tutto per garantire una mobilità fluida e decongestionare la città dal traffico.

Pagine Si! Spa è una case history italiana di successo che da oltre 25 anni opera nel comparto della comunicazione ed ha vissuto una crescita costante seguendo sempre l'innovazione, dalla carta al digitale, fino a trasformarsi in una internet company a ciclo completo; oggi sviluppa e commercializza i più moderni servizi digitali destinati a imprese e professionisti di vari cluster settoriali e territoriali oltre a soluzioni specifiche per singoli mercati, unendo il tutto a un'approfondita conoscenza delle tecniche di comunicazione più consolidate e tradizionali. Pagine Sì è il primo partner italiano per i servizi pubblicitari delle aziende su Waze.

Search On è una realtà aziendale che opera nel settore digitale, con il fine ultimo di supportare imprese, comunità, ong e istituzioni nell'utilizzo dei nuovi strumenti offerti dalla rivoluzione digitale. Il progetto che Search On porta avanti da oltre dieci anni mira a mettere a disposizione del maggior numero possibile di persone prodotti formativi di qualità sul digitale. Search On è l'organizzatrice del WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione digitale e sociale.

Nel sito Si!Waze ( www.siwaze.it) troverete tutte le informazioni relative alla partnership . Coloro che non hanno ancora installato l'app nel proprio smartphone possono farlo gratuitamente scaricandola dal proprio store delle applicazioni o dal seguente link. All'interno della sezione (https://www.siwaze.it/partecipa-al-wmf/ ) dedicata del sito Si!Waze troverete anche una promozione speciale con uno sconto riservato a coloro che vorranno partecipare all'evento.

CONTATTI: www.siwaze.it

https://www.siwaze.it/partecipa-al-wmf/