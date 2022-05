Signoretto (Logistock Italia Srl): “L'importanza della logistica per consegnare in tutto il mondo ceramiche e marmi italiani”

27 maggio 2022 a

(Verona, 27/05/2022) - La Valpolicella, grazie alla presenza di cave e imprese artigiane, è un territorio di riferimento per il settore

Verona, 27/05/2022 - La produzione italiana di marmi e ceramiche è apprezzata in tutto il mondo, sia per la qualità della materia prima sia per quella delle lavorazioni artigianali a cui è sottoposta. I prodotti, sia grezzi che lavorati, perciò, sono esportati in ogni angolo del globo. A parlare sono i dati: la Cina è il maggior importatore di marmo grezzo, e nel 2021 ha aumentato le proprie richieste dell'83,5%, mentre lastre e prodotti finiti viaggiano soprattutto verso gli Stati Uniti, con una domanda in aumento del 40%. Per farlo hanno bisogno di una logistica efficiente e altamente specializzata, capace di spostare materiali tanto pesanti quanto fragili.

“In un settore dinamico come il lapideo sono necessarie flessibilità e versatilità per rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei clienti e, allo stesso tempo, per far sì che i materiali arrivino intatti a destinazione” spiega Dimitri Signoretto, titolare insieme alla sorella Ylenia di Logistock Italia Srl , società specializzata nella logistica del settore lapideo. L'impresa ha sede in Valpolicella, in provincia di Verona, distretto di riferimento per il mondo del marmo e della ceramica. “La presenza sul nostro territorio di numerose cave e di attività artigiane legate alla lavorazione ha fatto sì che si sviluppassero competenze specialistiche anche nell'ambito dei trasporti. E come azienda siamo orgogliosi di poter dire di essere stati tra i primi ad entrare in questo settore” racconta Ylenia Signoretto, sottolineando come nel lavoro sia fondamentale l'esperienza accumulata negli anni: “È importante conoscere i materiali per poterli trattare al meglio. Servono imballaggi speciali e si utilizzano strumenti spesso inventati direttamente da noi per risolvere problematiche concrete”.

Proprio per andare incontro alle esigenze dei clienti Logistock Italia offre anche la possibilità di stoccare nei suoi spazi il materiale in attesa di spedirlo o di consegnarlo alle imprese artigiane per la lavorazione. “Ci capita di conservare blocchi di marmo che arrivano all'interno dei container e che, quando il cliente lo ritiene opportuno, noi consegniamo alle aziende con i nostri camion - spiega Signoretto -, ma anche di conservare materiale già lavorato, come le lastre di marmo e di ceramica”. Proprio la ceramica negli ultimi anni ha registrato un forte successo sul mercato, dovuto anche all'evoluzione delle tecniche di lavorazione: “Oggi oltre alle tradizionali mattonelle - aggiunge l'imprenditrice - è possibile trovare lastre di diversi metri e molto sottili, anche di 6 millimetri. Il che richiede ancora una maggiore cura nel momento in cui devono essere spostate”. E l'esperienza accumulata negli anni con il marmo risulta ancora una volta determinate.

