A.Saudita: Renzi, 'Rinascimento arabo lo ridirei, c'è chi si confonde con Rinascente'

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Si possono fare conferenze, consulenze all'estero, in Arabia Saudita come negli Emirati, come in Cina o come in America? Sì. Si debbono fare delle distinzioni tra quelli democratici e no? Per me no”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite sul Nove de La Confessione di Peter Gomez in onda questa sera alle 22.45.

L'espressione 'Rinascimento arabo' "la ridirei anche oggi. Il Rinascimento è stato un periodo di grandi guerre. Le famiglie si picchiavano tra di loro. Questa idea che il Rinascimento non avesse una dimensione cruenta è fatta da chi confonde il Rinascimento con la Rinascente”, ha detto ancora il leader di Iv.