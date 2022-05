Pd: domani Agorà su ddl Zan a Padova con Letta

27 maggio 2022 a

a

a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Approda sabato 28 maggio a Padova 'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento', il viaggio delle Agorà democratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare i temi del ddl Zan". Si legge in una nota del Pd.

"Ai Giardini dell'Arena, in corso Giuseppe Garibaldi, ne discuteranno assieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno di legge, e al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il sindaco di Padova Sergio Giordani, le associazioni che si battono contro i crimini d'odio, attivisti, esponenti del Pd, esperti. Interverranno tra gli altri Sabrina Doni, segretaria provinciale Pd, Etta Andreella (SAT, Servizio Accoglienza Trans), Emma Ruzzon (Rappresentante degli studenti universitari di Padova), Laura Bisetto, Chiara Cuccheri (Arcigay Padova), Milvia Boselli (Se non ora quando), Adrian Fartade, youtuber e divulgatore scientifico".

“Concludiamo il viaggio delle Agorà democratiche nel Veneto che affronta storie di discriminazione e che guarda a testa alta ai diritti. Siamo contenti della partecipazione di tanti giovani, delle loro voci libere", spiega Zan.

"Hanno accettato di partecipare Laura Bisetto, che a causa della transizione che sta affrontando si è spesso vista saltare dei contratti di lavoro per la sua identità di genere dopo colloqui andati bene, Emma Ruzzon, che pochi giorni fa davanti al Capo dello Stato e alla presidente Casellati durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo padovano ha ricordato la vergogna di un Senato che applaude e chiude gli occhi davanti alla sua transomofobia, ad Adrian Fartade che pur avendo vissuto episodi di discriminazione fin da quando è arrivato a 15 anni dalla Romania non smette di dimostrare come i social media possono essere uno spazio di approfondimento, confronto e inclusione. Questo viaggio ci ha dimostrato come la battaglia dei diritti non è una bandiera di partito ma un impegno di civiltà”.