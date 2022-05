27 maggio 2022 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Con firma decreto bonus psicologo è finalmente realtà. Un risultato importante per tanti cittadini e per il Pd che ha lavorato con tenacia e determinazione in Parlamento per raggiungere questo risultato. La salute mentale deve essere un tema centrale". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi, su twitter.