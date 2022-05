Sicilia: Meloni, 'dopo amministrative definire candidatura Musumeci'

28 maggio 2022 a

Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo un governatore uscente, Nello Musumeci, è stato un buon governatore, una persona che in una regione difficile ha fatto un buon lavoro, non si riesce a confermare la ricandidatura di Nello Musumeci. Dopo le elezioni amministrative questa cosa dovrebbe chiudersi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.