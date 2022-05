28 maggio 2022 a

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Non ha incarichi di governo, non ricopre ruoli istituzionali, non ha confidenza con Putin (l'ha incontrato solo due volte e mai da solo), non gli viene riconosciuta autorevolezza internazionale: ma che dovrebbe andare a fare Matteo Salvini a Mosca?" Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.