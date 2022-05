Terrorismo: Fontana, 'non dimentichiamo sacrificio giornalista Tobagi'

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "In un agguato terroristico tanto vile, quanto efferato, 42 anni fa, a Milano venne ucciso il giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Non dimentichiamo mai il suo sacrificio perché è proprio da giornalisti, ma prima ancora da uomini, come Walter Tobagi che bisogna trarre insegnamenti e principi per poter rivendicare sempre il diritto alla libertà e alla democrazia". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.