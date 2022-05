28 maggio 2022 a

a

a

Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Siamo in sintonia con il Paese, complessivamente. Il voto è locale, ma un po' di gente vota anche su qual è il sentimento dei partiti e io sento che il Pd è in sintonia con il Paese. Altri non lo sono". Lo ha detto Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Verona.