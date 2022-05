Milano: controlli polizia in stazione Centrale, due arresti

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un 18enne di origine algerina, non in regola in Italia, per furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio anti borseggio in stazione Centrale, lo hanno notato vicino ai binari mentre infilava la mano nella tasca di un trolley di una viaggiatrice riuscendo a prenderle il portafoglio. Il 18enne è stato subito arrestato e il bottino restituito alla proprietaria che non si era accorta di nulla.

Sempre in stazione Centrale gli agenti hanno fermato per un controllo una cittadina bosniaca che, ricercata per una serie di furti, doveva scontare una pena di quasi 6 anni. Al termine degli accertamenti è stata accompagnata in carcere.