Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La diplomazia è impegnata da mesi per far tacere le armi. Le iniziative personali ed estemporanee non solo sono inopportune, ma anche dannose per la nostra credibilità". Lo scrive, su Twitter, Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera.