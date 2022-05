Covid: Lombardia, 2.360 i nuovi positivi, 14 morti nelle ultime 24 ore

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Sono 2.360 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre i morti sono stati 14, per un totale dall'inizio della pandemia di 40.515, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 789, a Bergamo 169, a Brescia 274, a Como 133, a Cremona 68, a Lecco 69, a Lodi 49, a Mantova 99, a Monza e Brianza 223, a Pavia 145, a Sondrio 28 e a Varese 202.