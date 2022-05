Brescia: travolto da pianta che stava potando, 48enne muore davanti al fratello

28 maggio 2022 a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Un uomo ha perso la vita oggi in località Vac a Cevo, in provincia di Brescia mentre, con la motosega, stava tagliando alcune piante insieme al fratello. Il grosso albero adagiato al terreno scosceso che l'uomo stava sezionando è scivolato a valle e l'ha travolto, secondo quanto riportano i principali siti di informazione della zona. "Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, grazie anche alla testimonianza del fratello della vittima, il 48enne è morto sul colpo", riferisce Il Giornale di Brescia. Inutili i soccorsi, arrivati anche dal cielo. "I sanitari a bordo dell'elicottero partito dall'ospedale di Trento e i soccorritori dell'ambulanza di Edolo non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso".