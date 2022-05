Calcio: Vigorito lascia il Benevento, 'consegnerò titolo sportivo al sindaco Mastella'

28 maggio 2022 a

Benevento, 28 mag. -(Adnkronos) - "Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento Calcio non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato". Così il Benevento in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club campano. "Nulla potrà cancellare gli anni vissuti, il ricordo e l'affetto ricevuti dalla città e dall'intera provincia ma è arrivato il momento di mettersi da parte lasciando ad altri il compito di tenere in alto il nome del Benevento Calcio", conclude il comunicato.