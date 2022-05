Rugby: Petrarca Padova campione d'Italia, Rovigo ko 19-6**

28 maggio 2022 a

Parma, 28 mag. - (Adnkronos) - Il Petrarca Padova è campione d'Italia per la 14/a volta. I patavini sconfiggono 19-6 il Rovigo allo stadio 'Lanfranchi' di Parma. Era un derby nel derby, quello tra i tredici Scudetti per parte tra Padova e Rovigo. L'ha spuntata il Petrarca, Campione d'Italia vendicandosi della Finale persa l'anno scorso all'ultimo secondo. Nella finale femminile disputata nello stesso impianto successo per 27-10 del Valsugana Padova sul Villorba.