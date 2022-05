Lombardia: Pollastrini, 'Fontana? Regione ha bisogno di autorevolezza e aria nuova'

28 maggio 2022 a

a

a

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Accaniti conservatori anche nel potere e dunque nessuno stupore, mentre la Lombardia ha bisogno di aria nuova e di autorevolezza". Così Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico, sul rilancio della candidatura di Attilio Fontana alle elezioni regionali il prossimo anno in Lombardia. "Dopo oltre vent'anni, solo un'alternativa allo status quo può dare dinamismo, trasparenza e slancio per il futuro di ragazzi, donne e comunità. E' tempo di cambiare nella sanità, nei servizi, nei trasporti e nell'ambiente. Il Pd è impegnato nella costruzione dell'alleanza, di un movimento per l'alternativa che sta crescendo nei comuni, con associazioni e partiti'", conclude Pollastrini.