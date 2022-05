Calcio: problemi afflusso tifosi, inizio finale Liverpool-Real posticipato alle 21.15

28 maggio 2022 a

Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - "Arrivo tardivo dei tifosi". Così la Uefa, tramite i maxi-schermi, ha ufficializzato ai tifosi presenti allo Stade de France di Parigi l'inizio posticipato alle 21.15 del fischio d'inizio di Liverpool-Real Madrid. Le cronache, in realtà, parlano di un problema nel far entrare nell'impianto i tifosi del Liverpool: tanti, troppi tifosi Reds sono senza biglietto e quindi la polizia francese sta lavorando per far entrare chi è in possesso del ticket e, contemporaneamente, allontanare chi non lo ha.