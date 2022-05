FI: 'presunte divisioni non fondate, tutti si riconoscono nelle posizioni di Berlusconi'**

29 maggio 2022 a

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Le notizie di presunte divisioni all'interno di Forza Italia sulla linea politica sono prive di fondamento. Il presidente Silvio Berlusconi, con il consenso unanime del movimento, ha ribadito nel corso dei suoi discorsi a Roma e a Napoli, il sostegno al governo Draghi per l'intera legislatura, la condanna dell'invasione dell'Ucraina, la necessità di arrivare ad un accordo per il cessate il fuoco, il pieno appoggio all'Ue e all'Occidente, la vicinanza agli Stati Uniti". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.

"Tutta Forza Italia si riconosce nelle posizioni indicate dal presidente Berlusconi, unica guida politica del movimento. La sua decisione di essere in campo da protagonista nella prossima campagna elettorale è stata accolta con straordinario entusiasmo da tutti i dirigenti presenti a Napoli -prosegue FI-. Le immagini di quel giorno rappresentano la miglior smentita di presunte frizioni interne. Come lo rappresenta l'impegno di tutti i dirigenti e militanti nella campagna elettorale amministrativa in corso con i sondaggi che danno Fi in costante crescita di consensi".