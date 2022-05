Giustizia: Bernini (FI), 'referendum non sono sabotaggio della riforma Cartabia'

29 maggio 2022 a





Roma, 29 mag (Adnkronos) - "I referendum sulla giustizia non vanno considerati come un sabotaggio della riforma Cartabia, semmai come uno stimolo al Parlamento a varare presto e bene le modifiche che servono per migliorare il sistema giudiziario e rimetterlo in sintonia con il Paese". Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Forza Italia, con la sua storia convintamente garantista, non può che condividere l'iniziativa referendaria, in linea con tutte le nostre battaglie, ma sta dando suo fattivo contributo in Parlamento alla riforma che costituisce un indubbio passo avanti rispetto alle politiche giacobine dei precedenti governi. Riportare il sistema giudiziario italiano nel perimetro del giusto processo e della separazione dei poteri è per noi un diritto-dovere. Un referendum non è di per sé una riforma, ma serve comunque a dare il segnale che il giustizialismo non è più maggioranza nel Paese”, aggiunge Bernini.