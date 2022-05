Sport: domani a Roma il convegno 'lo sport muove il Paese'

29 maggio 2022 a

Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Lunedì 30 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, in via de' Burrò 147, si terrà il convegno “Lo Sport muove il Paese. Persone, Territorio, Economia”, promosso dall'Onorevole del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora, già Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Riforma del lavoro sportivo, sostegno allo sport di base, professionismo femminile, grandi eventi: questi e tanti altri saranno i temi trattati durante l'incontro. All'evento offriranno il loro contributo di riflessione: Chiara Appendino, Simone Barlaam, Elisabetta Bisegna, Luigi Busà, Umberto Calcagno, Evelina Christillin, Vito Cozzoli, Carlo Di Giusto, Luigi Di Maio, Nazzareno Di Matteo, Sara Gama, Gabriele Gravina, Giovanni Malagò, Massimiliano Monnanni, Vincenzo Novari, Luca Pancalli, Giuseppe Pierro, Luisa Rizzitelli, Dario Simeoli, Simone Valentini.