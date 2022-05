Monitorare entrate e uscite aziendali: ora è più facile grazie a Cashflow

30 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Firenze, 30 maggio 2022- Per qualsiasi azienda è essenziale monitorare in modo efficiente i flussi dicassa, controllando le entrate e le uscite in maniera precisa. Al giorno d'oggi, le nuove tecnologie aiutano ad agevolare questi processi, per ottimizzare le attività legate alla gestione della liquidità aziendale e renderle più smart, semplici e accurate.

In questo modo, è possibile minimizzare gli errori, usufruire di una rendicontazione e contabilizzazione più affidabili e avere una maggiore consapevolezza sui movimenti legati al cash flow dell'impresa.

Inoltre, dotarsi di tecnologie innovative permette di gestire in anticipo i flussi di cassa, per ridurre il rischio di liquidità migliorando l'amministrazione finanziaria ed economica dell'organizzazione.

Come ottimizzare la gestione dei flussi di cassa con Cashflow

Senza dubbio, una delle migliori soluzioni per la gestione dei flussi di cassa aziendali è il software italiano Cashflow. Come si apprende anche sul sito web ufficiale, https://cashflow.it/ , si tratta di una webapp semplice e intuitiva per amministrare i conti aziendali, monitorare i movimenti in entrata e in uscita, realizzare in modo automatico prospetti sul cash flow e pianificare la crescita del business in maniera più efficace.

Grazie a un'unica piattaforma è possibile non solo controllare la liquidità aziendale in tempo reale, ma si possono anche elaborare delle proiezioni per effettuare previsioni affidabili sul cash flow dell'impresa. Il tutto viene gestito in modo 100% digitale, con la perfetta integrazione dell'app con tutti i principali gestionali aziendali, con tutti i principali sistemi di fatturazione (no gestionali) e con più di 365 banche italiane.

In vista dell'estate, infatti, Cashflow introdurrà 4 grandi novità:

1) l'integrazione ai principali sistemi di fatturazione elettronica

2) il collegamento con più di 365 banche italiane

3) la sincronizzazione della carta di credito

4) il collegamento simultaneo con gli ordini ricevuto dai siti e-commerce

Queste nuove funzioni permetteranno agli utenti di lavorare da un'unica piattaforma completamente integrata e poter fare previsioni affidabili di liquidità.

Gli utenti sapranno quando trovare nuove fatture e potranno scegliere quando riconciliare il saldo Cashflow con l'estratto conto bancario, per non perdersi neanche un pagamento!

Proiezioni sempre più integrate, sempre più affidabili e a costi vantaggiosi: la webapp italiana di tesoreria digitale continua infatti a stupire per i suoi prezzi economici.

Il vantaggio principale è la possibilità di bilanciare i flussi monetari in qualsiasi momento, per rispondere a ogni esigenza di natura finanziaria ed economica in maniera più serena e agile. Inoltre, è possibile impiegare in modo più efficiente le risorse a disposizione dell'azienda, adottando sistemi di risk management più resilienti. Ciò vale soprattutto per criticità come la gestione dei flussi di cassa stagionali, oppure l'incertezza sul ritorno degli investimenti passati nel conto economico attuale.

Un beneficio concreto che si può ottenere migliorando la gestione del cash flow aziendale è una maggiore protezione dai flussi di cassa negativi, i quali possono essere determinati da vari fattori, come ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, dilazioni, crisi temporanee e una liquidità utilizzata per la gestione del personale. Una pianificazione non ottimale del cash flow può infatti causare problemi di liquidità anche molto gravi, con il rischio di non riuscire a far fronte alle richieste di pagamento anche soltanto in maniera momentanea.

Come si misura il cash flow aziendale

I flussi di cassa interessano livelli distinti dell'attività aziendale: per avere un quadro della situazione più completo e accurato, ne vengono quindi calcolate diverse tipologie.

Il free cash flow, ad esempio, fornisce una visione generale, in quanto rappresenta la differenza tra i flussi di cassa determinati dalle attività operative dell'impresa e quelli in uscita legati agli investimenti.

Dopodiché, è possibile identificare il cash flow operativo, il quale consente di valutare i flussi di cassa in entrata e uscita generati dalla gestione dell'attività aziendale. Con il cash flow per l'impresa, invece, è possibile quantificare le risorse disponibili per gli investitori, sia in termini di azioni posizionate sul mercato sia nel caso dell'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito.

Un'altra tipologia di flusso di cassa aziendale è il cash flow per gli azionisti, relativo solo alle società quotate in borsa o alle imprese le cui quote sono detenute da una serie di investitori, come accade con gli Angel investors in molte startup.

L'indicatore misura l'ammontare dei fondi dell'azienda che possono essere distribuiti agli azionisti, un valore che viene calcolato sottraendo dal bilancio voci come le tasse, le spese operative e le coperture dei debiti nuovi e pregressi.

Come migliorare la gestione del cash flow aziendale a tutti i livelli

Attraverso l'app Cashflow è possibile migliorare la gestione dei flussi di cassa a ogni livello aziendale, per aumentare la capacità finanziaria ed economica dell'impresa e rendere il business più sicuro e resiliente. L'applicazione permette di effettuare elaborazioni preventive sui possibili scenari futuri, per essere in grado di prendere le decisioni giuste in anticipo e tutelare l'azienda contro i rischi futuri.

In questo modo, è possibile controllare in maniera più efficiente tutti i cash flow aziendali, migliorando la gestione di fornitori, clienti e dipendenti, con un approccio più accurato nei confronti del monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata e in uscita e dei loro effetti sul business aziendale.

La sincronizzazione ai conti bancari e ai sistemi di fatturazione rende Cashflow un prodotto utile, innovativo, con piani commerciali più competitivi sul mercato

Con Cashflow è possibile non farsi cogliere impreparati, pianificando ogni sviluppo dell'impresa affinché risulti sempre bilanciato con i flussi di cassa e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario.

