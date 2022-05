DLike: soluzioni innovative per l'internazionalizzazione delle PMI italiane

30 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Bergamo, 30 maggio 2022 – Per creare una PMI di successo è necessario ottimizzare lo sviluppo commerciale dell'impresa sui mercati esteri. Le piccole e medie aziende italiane hanno un vantaggio unico sul mercato, un mix perfetto di artigianalità, competitività e innovazione orientato alla manifattura di qualità.

Tuttavia, non è semplice costruire strategie efficaci di marketing e vendita, per potenziare la presenza sul mercato internazionale. Oggi, però, è possibile avvalersi del supporto di DLike, una nuova realtà con un cuore italiano e una vision mondiale nata da un'idea di Massimo Lentsch, stimato professionista che nel corso degli anni ha aiutato migliaia di aziende italiane nel loro processo di sviluppo commerciale in Italia e all'estero.

DLike sostiene le PMI italiane nello sviluppo di nuovi modelli di business per crescere all'estero, per supportare le imprese nel superare le impegnative sfide che deve affrontare chiunque voglia competere sui mercati esteri.

DLike si propone come un partner serio e fidato in grado di aggiungere valore ai propri clienti, per accelerare il processo di sviluppo commerciale delle PMI italiane nel mondo attraverso innovazione, professionalità ed esperienza.

Abbiamo raggiunto gli esperti della startup per scoprire in quale modo è possibile intraprendere un percorso di internazionalizzazione fruttuoso, con cui riuscire a competere sul mercato estero.

Come è nata DLike e qual è la sua mission?

Il progetto DLike ha preso forma all'inizio del 2019, consolidandosi in questi ultimi tre anni, un'idea nata dopo attente analisi di mercato e una profonda valutazione del contesto economico in cui operano le PMI italiane.

Ovviamente, avevamo fin da subito le idee molto chiare sul nostro modello di business, grazie all'elevata esperienza maturata nel corso degli anni nell'affiancamento delle aziende nel percorso di sviluppo commerciale sul mercato nazionale ed estero.

Ad ogni modo, una recente analisi di mercato, condotta su circa un migliaio di imprese manifatturiere italiane, ci ha fornito la conferma sulla validità del nostro progetto, mostrando come le soluzioni per l'internazionalizzazione disponibili oggi non siano adeguate alle reali necessità delle PMI italiane.

DLike è nata con l'obiettivo di fornire servizi ad alto contenuto professionale per gli imprenditori che cercano nuovi clienti all'estero, coniugando alla perfezione strumenti digitali altamente innovativi con tecniche di vendita convenzionali. Noi di DLike siamo dei veri appassionati di vendita e marketing, ma anche di progresso e persone.

La nostra mission è anticipare lo sviluppo semplificando il cambiamento, mediante strumenti e un metodo non conformi. Siamo un'impresa concreta, capace di creare un valore aggiunto per i nostri clienti e aiutarli a raggiungere un futuro certo e tangibile.

Come le PMI italiane possono sviluppare un modello di business vincente per crescere all'estero?

Una PMI ha bisogno di un metodo consolidato e di strumenti adeguati per crescere all'estero. In DLike negli ultimi tre anni abbiamo lavorato allo sviluppo di una moderna piattaforma digitale, governata da sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, con la quale siamo oggi in grado di individuare mercati e opportunità ad alto potenziale presente e futuro.

Inoltre, con questa tecnologia all'avanguardia possiamo gestire le attività di vendita integratetradizionali e digitali in modo altamente efficace, oltre a poter monitorare in maniera costante e dettagliata ogni performance dell'ufficio export dei nostri clienti.

Le nostre soluzioni, però, vanno oltre gli strumenti, infatti offrono un mix ottimale di tecnologie inedite di ultima generazione e professionalità specializzate nella vendita e nel marketing, affiancando alle imprese un DLManager® dedicato.

In questo modo possiamo assistere ogni imprenditore nella trasformazione delle azioni di lead generation online e off-line in vendita, per ottenere conversioni reali e misurabili. Un altro tratto distintivo di DLike è la capacità di mettere rapidamente le PMI italiane in condizione di integrare metodo e strumenti nel proprio modello di business, per diventare velocemente indipendenti e autonome nello sviluppo commerciale sui mercati esteri.

Quali sono le soluzioni di DLike per le PMI italiane che vogliono svilupparsi commercialmente all'estero?

Grazie alla nostra esperienza nell'export, unita agli sviluppi più innovativi nel campo digitale e commerciale, noi di DLike proponiamo un nuovo percorso che costituisce un modello evoluto per le PMI italiane del futuro che guardano all'estero.

Innanzitutto, grazie a DLike, fai marketing mentre vendi con il DLManagement®, il nuovo modello di business per l'internazionalizzazione della tua azienda , è possibile intraprendere una crescita sul mercato che sia del tutto autonoma e al tempo stesso orientata al futuro.

La seconda soluzione è SalesFor4®, una tecnologia all'avanguardia al servizio dell'export, un vero e proprio servizio di Remote Sales rappresentato da strumenti hi-tech e una rete di collaboratori DLike, presenti in tutti i mercati del Mondo e la possibilità di sviluppare trattative commerciali internazionali in modo efficiente.

Con queste due soluzioni siamo in grado di fornire alle PMI italiane un supporto a 360 gradi, sostenendole, passo dopo passo, nella creazione di un nuovo modello di business per lo sviluppo commerciale in Italia e sui mercati esteri.

Quali sono le principali sfide che una PMI italiana deve affrontare nel processo di internazionalizzazione?

Le imprese italiane devono creare strategie efficaci, che consentano loro di potenziare allo stesso tempo i mercati di presenza, quelli ad alto potenziale e i mercati con un elevato potenziale futuro. Soltanto quando è ben presidiato un mercato può ritenersi davvero coperto commercialmente, sia in termini geografici che di prodotto e distribuzione.

Le PMI che vogliono internazionalizzare ed espandersi all'estero devono affrontare un'altra difficile sfida, ovvero individuare un assetto commerciale unico, capace di integrare modelli di sviluppo commerciale convenzionali con azioni e strumenti di vendita di tipo digitale.

Oggi per essere competitivi sul mercato interno e all'estero servono entrambi le leve, tuttavia devono essere coordinate e armonizzate alla perfezione per funzionare e fornire risultati concreti.

Quali sono gli obiettivi dell'azienda per il futuro?

Oggi gli obiettivi di DLike sono prima di tutto la crescita delle PMI italiane all'estero, ma in una modalità più moderna, che consenta alle aziende di raggiungere nel più breve tempo possibile una piena autonomia operativa e gestionale.

Nel contesto odierno tanto digitale e poco fisico, DLike non intende fornire alle PMI un valore aggiunto tecnologico importante, ma anche un valore una presenza costante per raggiungere insieme obiettivi di crescita e di successo.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://dlike.it/

Bergamo

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per Evidenzio