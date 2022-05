30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Vicini e solidali come Pd alla consigliera comunale Lina Giannino e al Pd Anzio. Non saranno di certo le minacce a fermare la nostra battaglia per la legalità e i diritti”. Così su Twitter Stefano Vaccari, responsabile nazionale Organizzazione del Pd.