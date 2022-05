Lombardi, 'Regione Lazio vuole essere all'avanguardia, servizi semplici per cittadini'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Vediamo la trasformazione digitale come fattore abilitante. Nella nostra nuova agenda digitale divisa in 5 ambiti d'intervento, l'asse portante è quello delle competenze digitali. Vogliamo essere una regione all'avanguardia che usa al meglio le nuove tecnologie per seguire la trasformazione digitale e fornire i migliori servizi ai cittadini". Lo ha detto Roberta Lombardi, assessore della Regione Lazio alla Trasformazione digitale, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.