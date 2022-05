Eutanasia: Maiorino (M5S), 'finalmente iniziate audizioni, Paese chiede legge'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Secondo il rapporto Eurispes pubblicato in questi giorni, nel 2022 gli italiani favorevoli all'eutanasia, o al diritto di interrompere trattamenti di sostegno vitali, sono il 74,9%, con una crescita di oltre 4 punti rispetto al 2021 (70,4%)". Così la senatrice M5S Alessandra Maiorino, capogruppo nella commissione Giustizia di Palazzo Madama.

"Oggi finalmente nelle commissioni congiunte Giustizia e Salute del Senato sono iniziate le audizioni sul disegno di legge per il fine vita, del quale ho la responsabilità di essere relatrice. Il rallentamento dell'esame del testo già approvato alla Camera è stato dovuto, come è noto, alle pretese dei partiti del centrodestra di ancorarlo all'esame di un Ddl di inasprimento delle pene per possesso di droghe leggere. Un ricatto che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo da subito denunciato e dichiarato inammissibile, proceduralmente ed eticamente".

"Se questo Paese arranca sul fronte dei diritti è perché c'è chi scientificamente ne zavorra il cammino. I diritti non possono mai, in nessun caso, essere utilizzati come merce di scambio. Se si tratta poi dei diritti di chi è in condizione di fragilità tale da chiedere dignità per terminare la propria vita, lo scambio appare in tutta la sua nefandezza".