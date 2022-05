Bria (Fondo Innovazione), 'digitale è sfida per Paese più competitivo'

30 maggio 2022 a

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Mi sembra importante che il forum sia organizzato con modalità multi stakeholder: abbiamo davanti tanti dirigenti della Pa che hanno davanti una sfida grandissima e cioè digitalizzare il Paese per renderlo più competitivo e capace di reggere le sfide del futuro". Lo ha detto Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale Innovazione, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.

"Un pubblico capace di dare quindi -ha detto- una direzione al Paese, serve un rapporto sinergico tra pubblico, come motore di innovazione, e privato. La digitalizzazione è un cambio di trasformazione culturale e istituzionale, dobbiamo essere all'altezza di metterlo al servizio dei bisogni delle persone".

E per Bria è necessario "che non ci si gap di genere sul digitale, serve essere più attrattivo per i giovani. E saranno proprio i cittadini a dirci se abbiamo fatto bene, se abbiamo creato un Paese più sostenibile, più verde, più digitale".