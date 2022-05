Ue: Scholz, 'lavoro costruttivo su embargo a petrolio russo, troveremo soluzione'

30 maggio 2022 a

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "Tutti sono al lavoro in modo costruttivo per raggiungere un embargo sul petrolio russo". Sul pacchetto di sanzioni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando a Bruxelles per prendere parte alla riunione straordinaria del Consiglio europeo, si dice convinto che "troveremo una buona soluzione tra oggi e domani". L'Europa, per Scholz, continuerà a "essere unita" contro l'aggressione russa all'Ucraina.