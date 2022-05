Milano: sorpreso con documenti falsi in stazione Centrale, arrestato

30 maggio 2022 a

a

a

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato, in stazione Centrale a Milano, un 33enne di origine macedone per possesso di documenti contraffatti e un 50enne algerino per un provvedimento di carcerazione. Sabato scorso, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno chiesto i documenti al 33enne, il quale ha consegnato una patente e una carta d'identità bulgara valida per l'espatrio. Notati i caratteri anomali e sottoposti a un controllo più approfondito hanno constatato che i documenti erano falsi. L'uomo, arrestato, ha ammesso di averli acquistati all'estero. Il 50enne, anche lui finito in manette, è risultato invece ricercato in base a un provvedimento di carcerazione per furto emesso dalla procura di Genova.